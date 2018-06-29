По словам главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсана
Илюмжинова, он поддерживает кандидатуру Аркадия Дворковича на пост
президента организации. Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году и с
тех пор часто переизбирался на новый срок Фото: EPA (архив) ФИДЕ)
Кирсан Илюмжинов не намерен выдвигать кандидатуру на предстоящих
выборах главы организации. Об этом 29 июня сообщает "Интерфакс"."Я
принял решение не выдвигать свою кандидатуру в октябре этого года
на очередном конгрессе ФИДЕ на пост президента этой
организации", – заявил Илюмжинов агентству.По словам
Илюмжинова, он поддерживает кандидатуру Аркадия Дворковича на пост
президента ФИДЕ.Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году и с тех пор
часто переизбирался на новый срок. В ноябре 2015
года он попал в санкционный список США "за
материальную помощь и действия в интересах и от имени правительства
и Центрального банка Сирии".8 апреля 2018 года президентский совет
ФИДЕ призвал россиянина покинуть свой пост из-за
возможных финансовых рисков для федерации. Илюмжинов отказался
уходить с должности, а ограничительные меры США
назвал "безосновательными".В мае швейцарские банки
отказались сотрудничать с ФИДЕ из-за санкций против Илюмжинова.
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