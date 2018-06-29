По словам главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова, он поддерживает кандидатуру Аркадия Дворковича на пост президента организации. Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году и с тех пор часто переизбирался на новый срок Фото: EPA (архив) ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов не намерен выдвигать кандидатуру на предстоящих выборах главы организации. Об этом 29 июня сообщает "Интерфакс"."Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру в октябре этого года на очередном конгрессе ФИДЕ на пост президента этой организации", – заявил Илюмжинов агентству.По словам Илюмжинова, он поддерживает кандидатуру Аркадия Дворковича на пост президента ФИДЕ.Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году и с тех пор часто переизбирался на новый срок. В ноябре 2015 года он попал в санкционный список США "за материальную помощь и действия в интересах и от имени правительства и Центрального банка Сирии".8 апреля 2018 года президентский совет ФИДЕ призвал россиянина покинуть свой пост из-за возможных финансовых рисков для федерации. Илюмжинов отказался уходить с должности, а ограничительные меры США назвал "безосновательными".В мае швейцарские банки отказались сотрудничать с ФИДЕ из-за санкций против Илюмжинова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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