Введенные Соединенными Штатами Америки санкции в отношении Российской Федерации не повлияют на строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом заявили в министерстве экономики Германии, пишет DW.

"Судя из предоставленных США сведений, здание газопровода ограничительные меры Вашингтона не затронут", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Германии не уточнили, когда и какие именно сведения США предоставили относительно санкций.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет остановлено .

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