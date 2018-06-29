На сегодняшний день состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме, стабильное и без изменений. Об этом в сети Facebook сообщил адвокат Дмитрий Динзе, передает

"У Олега Сенцова пока стабильно и без изменений", - говорится в сообщении.

Как сообщал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пускают посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги.

Напомним, украинский омбудсмен Денисова заявила, что пока нет никакого подтверждения того, что украинский политзаключенный Олег Сенцов имеет российское гражданство.

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