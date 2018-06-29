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Судный день: за несколько минут Харьков превратился в место из фильма ужасов (видео)
29.06.2018 17:42
Судный день: за несколько минут Харьков превратился в место из фильма ужасов (видео) По теме:

В четверг, 28 июня, жители Харькова стали свидетелями непривычного для своего города погодного явления

В этот день на город обрушилась сильная песчаная буря. Местные жители наблюдали за аномальным природным явлением с большим удивлением. Видео с бушующей стихией было опубликовано в сообществе «Успешный Харьков» в , передает

В ролике можно увидеть, как сильный ветер поднимает стену песка, которая буквально застилает собой все видимое пространство, над одной из улиц Харькова.







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