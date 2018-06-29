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В "Газпроме" сообщили, что Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по расторжению контрактов с Украиной
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29.06.2018 17:43
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Российская корпорация "Газпром" настаивает на расторжении
контрактов с компанией "Нафтогаз України". По словам главы
правления "Газпрома" Алексея Миллера, Стокгольмский арбитраж начал
формирование трибунала по этому вопросу. Миллер: Для дальнейшего
сотрудничества Украина должна предоставить аргументы экономической
целесообразности транзита газа через свою территорию Фото: ЕРА По
его словам, Стокгольмский арбитраж начал формирование
трибунала по расторжению текущих контрактов с компанией "Нафтогаз
України".Миллер заявил, что решение Стокгольмского
арбитражного суда взыскать с "Газпрома" $2,56 млрд "Нафтогаза" было
"асимметричным и нарушило баланс интересов сторон". Потому, "чтобы
не усугублять дисбаланс", российский монополист подал новый
иск на расторжение контрактов.Глава правления "Газпрома" отметил,
что восстановление баланса интересов сторон является условием
переговоров о будущем сотрудничестве с "Нафтогазом".Миллер добавил,
что для дальнейшего сотрудничества Украина должна предоставить
аргументы экономической целесообразности транзита газа через свою
территорию.С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз України" судились в
Стокгольме из-за контрактов на поставку природного газа из РФ в
Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009
года. 22 декабря 2017 года в "Нафтогазі" заявили о победе
над "Газпромом" по всем спорным вопросам контракта на
поставку газа. В то же время в "Газпроме" сообщили,
что суд обязал "Нафтогаз"выплатить сумму просроченной
задолженности в размере $2 млрд и проценты за просрочку.28 февраля
2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу
України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.
Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63
млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме
"Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу
"Нафтогазу"."Газпром" уже обжаловал оба решения Стокгольмского
арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз
України".30 мая "Нафтогаз" начал процедуру принудительного
взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд. 5 июня в НАК "Нафтогаз України"
сообщили, что суд арестовал голландские активы "Газпрома". В
"Газпроме" заявили, что обжаловали это решение.14 июня в
российской компании проинформировали, что добились
приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по
контракту о транзите. В "Нафтогазі" заявили, что предоставят
апелляционному суду контраргументы.19 июня Коммерческий суд
Лондона разрешил заморозить активы российской компании.В НАК
"Нафтогаз України" сообщили, что слушания суда в Лондоне о
конфискации активов "Газпрома" состоятся 6 июля.28 июня в
"Газпроме" сообщили, что суд в Швеции оставил в силе приостановку
исполнения решения арбитража Стокгольма по спору российского
"Газпрома" и НАК "Нафтогаз України" по контракту на транзит газа
через Украину. "Нафтогаз" заявил, что "Газпром" неправильно
интерпретировал решение суда в Швеции по транзитному контракту.
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