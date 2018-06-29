Российская корпорация "Газпром" настаивает на расторжении контрактов с компанией "Нафтогаз України". По словам главы правления "Газпрома" Алексея Миллера, Стокгольмский арбитраж начал формирование трибунала по этому вопросу. Миллер: Для дальнейшего сотрудничества Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита газа через свою территорию Фото: ЕРА По его словам, Стокгольмский арбитраж начал формирование трибунала по расторжению текущих контрактов с компанией "Нафтогаз України".Миллер заявил, что решение Стокгольмского арбитражного суда взыскать с "Газпрома" $2,56 млрд "Нафтогаза" было "асимметричным и нарушило баланс интересов сторон". Потому, "чтобы не усугублять дисбаланс", российский монополист подал новый иск на расторжение контрактов.Глава правления "Газпрома" отметил, что восстановление баланса интересов сторон является условием переговоров о будущем сотрудничестве с "Нафтогазом".Миллер добавил, что для дальнейшего сотрудничества Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита газа через свою территорию.С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз України" судились в Стокгольме из-за контрактов на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. 22 декабря 2017 года в "Нафтогазі" заявили о победе над "Газпромом" по всем спорным вопросам контракта на поставку газа. В то же время в "Газпроме" сообщили, что суд обязал "Нафтогаз"выплатить сумму просроченной задолженности в размере $2 млрд и проценты за просрочку.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу"."Газпром" уже обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України".30 мая "Нафтогаз" начал процедуру принудительного взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд. 5 июня в НАК "Нафтогаз України" сообщили, что суд арестовал голландские активы "Газпрома". В "Газпроме" заявили, что обжаловали это решение.14 июня в российской компании проинформировали, что добились приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту о транзите. В "Нафтогазі" заявили, что предоставят апелляционному суду контраргументы.19 июня Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы российской компании.В НАК "Нафтогаз України" сообщили, что слушания суда в Лондоне о конфискации активов "Газпрома" состоятся 6 июля.28 июня в "Газпроме" сообщили, что суд в Швеции оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по спору российского "Газпрома" и НАК "Нафтогаз України" по контракту на транзит газа через Украину. "Нафтогаз" заявил, что "Газпром" неправильно интерпретировал решение суда в Швеции по транзитному контракту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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