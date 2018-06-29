В России политзаключенного украинца Станислава Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу.

«На сегодня я заказала разговор с ним, но он не состоялся, потому что его отправили в психиатрическую больницу», — сказала мать политзаключенного Тамара Клых в комментарии телеканалу «Прямой».

По ее словам, во время последней встречи с политзаключенным адвокат заметил серьезное ухудшение его здоровья.

Позже об этом говорила и первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Ранее Клыха уже помещали в психиатрическую больницу российского города Магнитогорска. После чего состояние здоровья Клыха резко ухудшилось и он провел в коме шесть дней.

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