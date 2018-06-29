|Украинца Клыха из колонии перевели в психиатрическую клинику
|29.06.2018 17:44
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В России политзаключенного украинца Станислава Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу.
«На сегодня я заказала разговор с ним, но он не состоялся, потому что его отправили в психиатрическую больницу», — сказала мать политзаключенного Тамара Клых в комментарии телеканалу «Прямой».
По ее словам, во время последней встречи с политзаключенным адвокат заметил серьезное ухудшение его здоровья.
Позже об этом говорила и первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
Ранее Клыха уже помещали в психиатрическую больницу российского города Магнитогорска. После чего состояние здоровья Клыха резко ухудшилось и он провел в коме шесть дней.
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