Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который намеревался отвезти двух женщин в Словакию с целью сексуальной эксплуатации, на международном автомобильном пункте пропуска Грушев-Будомеш в Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Украинок в возрасте 20 и 25 лет вернули домой.

Указано, что 25-летний житель Волынской области искал молодых девушек, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, после чего вербовал их для работы за рубежом. За каждую женщину он получал вознаграждение в размере 300 евро.

"Своим жертвам обещал высокую заработную плату и беззаботную жизнь, а когда те оказывались в чужой стране - попадали в настоящее рабство и бесконечные долги", - говорится в сообщении.

В настоящее время преступник находится в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.149 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении, а также избрании меры пресечения.

Кроме того, в рамках международного следственного поручения правоохранители будут устанавливать работодателей на территории Словакии, чтобы поймать их и перекрыть международный канал торговли людьми.

Как сообщал svodka.net ранее, шесть человек стали организаторами межрегиональной сети выездных борделей, действующих на территории Киева и области, а еще Днепропетровской и Харьковской области Украины.

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