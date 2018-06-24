Акторка Кірстен Данст на початку травня вперше стала мамою. Своєму нареченому Джессі Племонсу вона подарувала сина. Ділитися з громадськістю радістю материнства актриса поки не вважає за потрібне: вона майже не з'являється на публіці, не дає інтерв'ю і не публікує в соцмережах зворушливі сімейні моменти за участю малюка Енніса. Перші кадри Данст з сином вдалося зробити папараці.







Кірстен Данст разом з Джессі Племонсом і їхнім сином були відображені під час прогулянки в Лос-Анджелесі. За шість тижнів з моменту народження Енніса це перша поява Данст на публіці. Від папараці актриса ховатися не стала, тільки щільніше вкрила коляску балдахіном. Однак це не завадило репортерам все ж сфотографувати малюка. Еннісон, якому 3 липня минає 2 місяці, вдоволено усміхався.







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