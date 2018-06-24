|Кірстен Данст вперше показала фото новонародженого сина
|24.06.2018 16:25
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Кірстен Данст разом з Джессі Племонсом і їхнім сином були відображені під час прогулянки в Лос-Анджелесі. За шість тижнів з моменту народження Енніса це перша поява Данст на публіці. Від папараці актриса ховатися не стала, тільки щільніше вкрила коляску балдахіном. Однак це не завадило репортерам все ж сфотографувати малюка. Еннісон, якому 3 липня минає 2 місяці, вдоволено усміхався.
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