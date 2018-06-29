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Порошенко заверил, что двери НАТО открыты для Украины
29.06.2018 17:53

Двери Североатлантического альянса для Украины открыты, и стране нужно настойчиво работать над проведением реформ. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter-аккаунте.

"Двери НАТО для Украины открыты, и нам нужно упорно работать над проведением реформ. Закон о национальной безопасности, который подпишу в ближайшее время, создает для этого важный базис. Его имплементация - важный этап реформирования сектора безопасности и обороны", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко готов подать поправку к преамбуле Конституции о намерениях государства относительно членства в Евросоюзе и НАТО в Верховную Раду Украины в течение ближайшего времени. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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