На объездной дороге возле Черновцов бетоновоз съехал в кювет, где произошло его дальнейшее опрокидывание. В результате ДТП погиб водитель грузовика. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, передает .

"Авария со смертельным исходом произошла около 13:00 29 июня в селе Магала Новоселицкого района. Двигаясь по объездной дороге около Черновцов, 48-летний водитель автомобиля "МАН" не справился с управлением и допустил съезд грузовика в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водителя придавило кабиной, и он погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В настоящее время полиция проводит первоочередные следственные действия и выясняет обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Напомним, на автотрассе Харьков-Симферополь произошло столкновение двух грузовиков.

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