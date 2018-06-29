Проблему возвращения домой украинцев из Туниса пока не удалось урегулировать, сообщил замглавы консульского департамента Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинские туристы находятся в аэропорту Монастир Фото: Monastir Habib Bourguiba International Airport / Facebook "К месту пребывания украинских туристов выехал консул", – сообщил Кирилич.Он добавил, что ситуация с вылетом украинцев из Туниса пока не урегулирована."По имеющейся информации, авиаперевозчик пытается урегулировать эту проблему в кратчайшие сроки", – сказал дипломат.Вторые сутки около 300 туристов из Украины не могут вылететь из Туниса. Часть из них находится в аэропорту Монастир, другую группу отвезли в гостиницу города Сус.Авиакомпания Bravo Airways и турфирма Oasis Travel обвиняют друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам с вылетами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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