Проблему возвращения домой украинцев из Туниса пока не удалось
урегулировать, сообщил замглавы консульского департамента
Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Украинские туристы находятся
в аэропорту Монастир Фото: Monastir Habib Bourguiba International
Airport / Facebook "К месту пребывания украинских туристов выехал
консул", – сообщил Кирилич.Он добавил, что ситуация с вылетом
украинцев из Туниса пока не урегулирована."По имеющейся информации,
авиаперевозчик пытается урегулировать эту проблему в кратчайшие
сроки", – сказал дипломат.Вторые сутки около 300 туристов из
Украины не могут вылететь из Туниса. Часть из них находится в
аэропорту Монастир, другую группу отвезли в гостиницу города
Сус.Авиакомпания Bravo Airways и турфирма Oasis Travel обвиняют
друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам с
вылетами.
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