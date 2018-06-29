В пятницу, 29 июня, неподалеку от города Констанца в Румынии автобус с украинцами попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил заместитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает УНН .

"Сегодня ночью около 2:00 в районе Констанца произошло ДТП с участием граждан Украины (автобус из Болгарии в Украину (Киев), 60 человек, из них 49 детей, 9 взрослых, 2 водителя из Болгарии). 3 детей с незначительными повреждениями были доставлены в больницу. Учитывая незначительные травмы через некоторое время автобус со всеми пассажирами выехал в Украину", - сказал он.

Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 28 июня, на трассе Киев-Чоп во Львовской области случилось тройное ДТП , в результате которого пострадало шесть человек. Авария произошла накануне вечером.

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