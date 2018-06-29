Вслед за Крымским мостом: оккупанты затеяли на полуострове очередную «стройку века»



Оккупанты планируют построить в Крыму новую железную дорогу Керчь-Симферополь. Об этом сообщил «первый заместитель министра экономического развития» полуострова Андрей Кулик, заявив, что сейчас идут поиски инвестора, передает агентство «РИА Новости». По предварительной оценке разработчиков, стоимость первой очереди строительства на участке Керчь — Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров оценивается в 35 миллиардов рублей. Существующая схема железной дороги Керчь — Джанкой — Симферополь — Севастополь делает крюк. Кроме того, оккупанты планируют в будущем достроить дорогу к Севастополю и Евпатории. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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