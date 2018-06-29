Предупреждения представителей украинской делегации о возможном выходе из ПАСЕ в случае возвращения туда России окажутся неэффективными, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-глава Министерства иностранных дел Украины Константин Грищенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Грищенко: Совет Европы, по сути, выполнял функции наблюдателя и учителя Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "С самого начала было понятно, что давление России не оставит Совету Европы выбора. Речь шла о прекращении финансирования. Также были требования внести изменения в порядок либо РФ вообще выйдет из организации. Поэтому пришлось искать выход из сложившейся ситуации. И этот выход заключается в том, чтобы вернуть Россию в ПАСЕ", – отметил Грищенко.По его мнению, предупреждения представителей украинской делегации о возможном выходе из ПАСЕ в случае возвращения туда России окажутся неэффективными."Демарш украинской делегации в ПАСЕ не сработает. Дело в том, что Совет Европы, собственно, и был создан для того, чтобы приблизить страны, находившиеся в орбите СССР, к европейским стандартам демократии, свободы слова и прав человека. Совет Европы, по сути, выполнял функции наблюдателя и учителя. И на Западе считают, что если РФ выйдет из организации, то они потеряют инструмент влияния. То есть тут дело не только в финансовой составляющей. Поэтому, я думаю, Россию вернут в ПАСЕ. А украинская делегация никуда не денется", – резюмировал Грищенко.Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля.В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.В течение 2016 года и прошедших девяти месяцев 2017-го делегация РФ не принимала участия в работе ассамблеи. В сентябре вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что Россия не будет финансировать ПАСЕ в 2018 году.Сумма ежегодного взноса России на финансирование ПАСЕ составляет около €40 млн.29 июня 2018 года Бюро ПАСЕ по итогам заседания в Страсбурге приняло решение о срочной разработке решения, которое позволит вернуть российскую делегацию к работе в ассамблее.В этот же день председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ, нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев заявил, что в случае возвращения в Ассамблею делегации РФ Украина может прекратить работу в этой "дискредитировавшей себя организации". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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