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Грищенко: Думаю, Россию вернут в ПАСЕ. А украинская делегация никуда не денется
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29.06.2018 18:06
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Предупреждения представителей украинской делегации о возможном
выходе из ПАСЕ в случае возвращения туда России окажутся
неэффективными, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-глава
Министерства иностранных дел Украины Константин Грищенко. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Грищенко: Совет
Европы, по сути, выполнял функции наблюдателя и учителя Фото:
Ростислав Гордон / Gordonua.com "С самого начала было понятно, что
давление России не оставит Совету Европы выбора. Речь шла о
прекращении финансирования. Также были требования внести изменения
в порядок либо РФ вообще выйдет из организации. Поэтому пришлось
искать выход из сложившейся ситуации. И этот выход заключается в
том, чтобы вернуть Россию в ПАСЕ", – отметил Грищенко.По его
мнению, предупреждения представителей украинской делегации о
возможном выходе из ПАСЕ в случае возвращения туда России окажутся
неэффективными."Демарш украинской делегации в ПАСЕ не сработает.
Дело в том, что Совет Европы, собственно, и был создан для того,
чтобы приблизить страны, находившиеся в орбите СССР, к европейским
стандартам демократии, свободы слова и прав человека. Совет Европы,
по сути, выполнял функции наблюдателя и учителя. И на Западе
считают, что если РФ выйдет из организации, то они потеряют
инструмент влияния. То есть тут дело не только в финансовой
составляющей. Поэтому, я думаю, Россию вернут в ПАСЕ. А украинская
делегация никуда не денется", – резюмировал
Грищенко.Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в
апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных
действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла
резолюцию, в которой продлила санкции против
России и лишила ее права голоса до апреля.В знак протеста
делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.В
течение 2016 года и прошедших девяти месяцев 2017-го делегация
РФ не принимала участия в работе ассамблеи. В сентябре
вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что Россия не
будет финансировать ПАСЕ в 2018 году.Сумма ежегодного взноса России
на финансирование ПАСЕ составляет около €40 млн.29 июня 2018 года
Бюро ПАСЕ по итогам заседания в Страсбурге приняло решение
о срочной разработке решения, которое позволит вернуть
российскую делегацию к работе в ассамблее.В этот же
день председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ, нардеп
от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев заявил, что в случае
возвращения в Ассамблею делегации РФ Украина может прекратить
работу в этой "дискредитировавшей себя организации".
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