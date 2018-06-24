|Джигурда признался в том, что он всех обманывал
|24.06.2018 16:26
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Скандальный художник и шоумен Никита Джигурда признался во своей лжи, и, даже, не одной. Джигурда рассказал, что придумал развод с женой ради пиара.
Никита отметил, что он любит Марину, детей и не хотел с ней разводиться. Также Джигурда опроверг свое заявления об измене жены Марины Анисиной и сказал, что это все выдумки адвокатов.
Кроме того, эпатажный художник представил справку от психиатра о том, что никаких значительных отклонений в психическом состоянии Никиты не обнаружено.
Также, Джигурда свел на нет слухи о том, что он употребляет наркотические средства, но в тоже время рассказал, что марихуану — курил, поскольку не считает это наркотиком.
Кроме того, сообщалось, что у Никиты есть в Америке новая возлюбленная. Но сейчас он поделился, что все это выдумка.
Напомним, ранее сообщалось, что Никита Джигурда серьезно болен.
Кроме того, была информация о том, что Никита Джигурда сменит свое имя на Оппа.