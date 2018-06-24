|Николь Кидман продемонстрировала фантастическую фигуру на пляже
|24.06.2018 14:15
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48-летняя актриса Николь Кидман шокировала своей фигурой во время отдыха. Звезда кино решила немного поплавать на берегу австралийского Седнея.
Николь была в бело-синем купальнике с цветами и продемонстрировала свою подтянутость и прекрасною форму. Компанию Николь составила ее мама- Джанель Енн.
Кидман, по все видимости, решила немного отдохнуть от работы и от напряжения в семейной жизни. Поскольку, ходят слухи о том, что муж актрисы Кит Урбан изменяет ей с молоденькими певицами.
А сама Николь по-тихонечку восстанавливается после оперативного вмешательства по удалению грудных имплантов. Известно, что пластику груди Кидман сделала два года назад.
Напомним, ранее сообщалось, что Николь Кидман признана иконой стиля.
Также, была информация о том, что Кидман мечтает еще о нескольких детях.
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