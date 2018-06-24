Николь была в бело-синем купальнике с цветами и продемонстрировала свою подтянутость и прекрасною форму. Компанию Николь составила ее мама- Джанель Енн.

Кидман, по все видимости, решила немного отдохнуть от работы и от напряжения в семейной жизни. Поскольку, ходят слухи о том, что муж актрисы Кит Урбан изменяет ей с молоденькими певицами.

А сама Николь по-тихонечку восстанавливается после оперативного вмешательства по удалению грудных имплантов. Известно, что пластику груди Кидман сделала два года назад.

Напомним, ранее сообщалось, что Николь Кидман признана иконой стиля.

Также, была информация о том, что Кидман мечтает еще о нескольких детях.

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