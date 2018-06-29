В течение текущих суток, от 7:00 и до 18:00 российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, 5 раз с запрещенного минскими договоренностями оружия. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает .

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из гранатометов, а по защитникам Новотошковское отработал вражеский танк. Это грубое нарушение режима прекращения огня задокументировано и материалы переданы в международные организации. Потерь между личного состава на этом направлении нет.

В течение дня на Горловском направлении было горячее. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные минскими договоренностям 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня наши защитники открывали огонь имеющимися огневыми средствами. Однако, в результате активных боевых действий один наш военнослужащий получил ранения.

На Донецком направлении враг вел беспокоящие огонь по защитникам Марьинки и Песков из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов. На Мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединский, Широкино и Водяное, где враг применял против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие, а наши позиции у Бердянского боевики российских оккупационных войск испытали на прочность 120-мм минометной миной. Среди украинских военнослужащих на этом направлении потерь нет. Потери врага уточняются.

Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их усиливать.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. В результате активных боевых действий четверо наших защитников погибли, еще двое получили ранения.

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