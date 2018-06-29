В сети обнародовали фото бойцов 24 ОМБр имени короля Данила Валерия Шишака и Андрея Волоса, которые погибли при обстреле в районе населенного пункта Пивденное Донецкой области.

Снимки на своей странице в опубликовала Оксана Трапезун-Жеграй, передает .

На фото Валерий Шишак

На фото: Андрей Волос

Утром 28 июня боевики под прикрытием огня предприняли попытку приблизиться к Пивденному. В ходе боя командир взвода Шишак увидел, что воин резервной группы Волос тяжело ранен. Вместе с командиром роты он бросился спасать своего подчиненного, но был убит выстрелом снайпера. Боец, которого пытался спасти комвзвода, также скончался.

Шишак был старше всех в своем подразделении. Ему должно было исполниться 58 лет. Волосу было 25 лет.

По данным пресс-центра операции Объединенных сил, за сутки 28 июня на Донбассе погибли 4 военных и 2 – были ранены.

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