|В сети показали фото двух бойцов ВСУ, погибших от обстрела боевиков на Донбассе
|29.06.2018 18:13
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В сети обнародовали фото бойцов 24 ОМБр имени короля Данила Валерия Шишака и Андрея Волоса, которые погибли при обстреле в районе населенного пункта Пивденное Донецкой области.
Снимки на своей странице в опубликовала Оксана Трапезун-Жеграй, передает .
На фото Валерий Шишак
На фото: Андрей Волос
Утром 28 июня боевики под прикрытием огня предприняли попытку приблизиться к Пивденному. В ходе боя командир взвода Шишак увидел, что воин резервной группы Волос тяжело ранен. Вместе с командиром роты он бросился спасать своего подчиненного, но был убит выстрелом снайпера. Боец, которого пытался спасти комвзвода, также скончался.
Шишак был старше всех в своем подразделении. Ему должно было исполниться 58 лет. Волосу было 25 лет.
По данным пресс-центра операции Объединенных сил, за сутки 28 июня на Донбассе погибли 4 военных и 2 – были ранены.