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Моравецкий назвал европейский компромисс по беженцам "успехом Польши"
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29.06.2018 18:14
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что
приостановление принудительного распределения беженцев – наибольший
успех для его страны по итогам саммита Евросоюза. Моравецкий:
Позиция Польши полностью учтена Фото: EPA "Это большое дело,
которое я сегодня могу назвать гигантским успехом Польши. Это
особенно важно для меня, поскольку мы стараемся объединять Европу,
а не делить", – сказал Моравецкий.По его словам, по ходу
саммита Польша укрепила свои переговорные позиции на будущее.
Моравецкий отметил, что наибольшим успехом переговоров для его
страны является приостановление принудительного распределения
беженцев."Самое важное – что нет принудительного распределения
беженцев, то есть наша позиция полностью учтена", – добавил
польский премьер.Моравецкий подчеркнул, что Польша поддерживает
создание центров для беженцев вне Европейского союза и выступает
против их существования внутри организации.29 июня лидеры стран
Европейского союза на саммите в Брюсселе достигли соглашения по
вопросам миграции. Переговоры начались в 16.00 по Киеву
28 июня. Финальное соглашение блокировала Италия, настаивая,
что остальные страны должны учесть ее требования по вопросам
миграции.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с
боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По
информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение
2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн
мигрантов.По данным Международной организации по
миграции, в 2016 году на континент перебралось 390,4 тыс.
мигрантов (погибли или пропали без вести – 5143), в
2017-м – 186,8 тыс. (3116).С начала 2018 года в Европу прибыло
54 352 мигранта, погибли или пропали без вести – 972.
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