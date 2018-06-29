Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что приостановление принудительного распределения беженцев – наибольший успех для его страны по итогам саммита Евросоюза. Моравецкий: Позиция Польши полностью учтена Фото: EPA "Это большое дело, которое я сегодня могу назвать гигантским успехом Польши. Это особенно важно для меня, поскольку мы стараемся объединять Европу, а не делить", – сказал Моравецкий.По его словам, по ходу саммита Польша укрепила свои переговорные позиции на будущее. Моравецкий отметил, что наибольшим успехом переговоров для его страны является приостановление принудительного распределения беженцев."Самое важное – что нет принудительного распределения беженцев, то есть наша позиция полностью учтена", – добавил польский премьер.Моравецкий подчеркнул, что Польша поддерживает создание центров для беженцев вне Европейского союза и выступает против их существования внутри организации.29 июня лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе достигли соглашения по вопросам миграции. Переговоры начались в 16.00 по Киеву 28 июня. Финальное соглашение блокировала Италия, настаивая, что остальные страны должны учесть ее требования по вопросам миграции.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.По данным Международной организации по миграции, в 2016 году на континент перебралось 390,4 тыс. мигрантов (погибли или пропали без вести – 5143), в 2017-м – 186,8 тыс. (3116).С начала 2018 года в Европу прибыло 54 352 мигранта, погибли или пропали без вести – 972. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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