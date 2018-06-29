Немного новостей на тему ВПК. В России, по данным пока не подтвержденным, но широко распространяемым в СМИ, на вооружение принят ракетный комплекс Д-30, с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава». Как сообщают гибридные журналисты, у них имеется информация, что данный комплекс был принят на вооружение по результатам успешных испытаний в 2018 году.

Что же, хотелось бы поздравить наших гибридных соседей с получением в свое распоряжение еще одного объекта доставки ядерного заряда к пункту назначения, если бы только не одно “НО”. Хотя, откровенно говоря, не одно, а даже несколько.

Во-первых, если верить официальной статистике, то в 2018 году проводилось только одно испытание данного комплекса, а именно, 22 мая (сами же испытания проводятся с 2004 года) с ракетоносца проекта 955 К-535 «Юрий Долгорукий» из подводного положения был произведен залповый пуск четырех МБР «Булава». Много это или мало для полугода кропотливых и неустанных испытаний столько грозного оружия – сложно сказать, но идем дальше, не углубляясь в майскую историю, но помня о ней.

Во-вторых, из 32 пусков, с учетов 4-х майских, успешными были 25. При этом, успешными считались те пуски, при которых ракета хотя бы приземлялась. Но вот в том-то и дилемма, что она не всегда приземлялась в заданную цель на полигоне. А потому, 25 — это очень с натяжкой.

И в-третьих, МБР “Булава” приводит в немалое возбуждение ура-патриотические слои населения нашей гибридной соседки, но на самом деле это очень посредственная ядерная дубинка. В частности, если не принимать в учет успешность ее испытаний, ТТХ данной ракеты наводят на целый ряд вопросов о КПД в сравнении с конкурентами.

Например, заявленная дальность поражения целей у этой ракеты 9 300 км, в то время как у старушки UGM-133A Трайдент II это 11 300 км, у французской M51.2 – 10 000 км, а у китайской JL-2 – 12 000 км! Не впечатляет российский вариант, не правда ли?

Интересны и показатели мощности боевых блоков у данного чудо-комплекса. Например, блок из МБР “Булава” имеет пропорцию 6 по 150 кт, в то время как для UGM-133A Трайдент II это может быть как 8 по 475 кт, так и 12 по 100 кт. Французская M51.2 имеет 4 по 300 кт, а китайская JL-2 на выбор 1 по 1 000 кт, 1 по 250 кт или 4 по 90 кт.

Все сложно у “Булавы” и с ее забрасываемым весом, который не превышает 1 150 кг, в то время как у все той же ракеты UGM-133A Трайдент II это 2 800 кг, равно как и у китайской JL-2.

Кстати, стоит отметить и круговое вероятное отклонение ракеты от цели. Конечно, когда несешь ядерный заряд, это не столь важно, но все же, у “Булавы ” он наихудший между всех своих конкурентов и составляет 350 метров, например, у китайской JL-2 – 300 м, а еще лучший у UGM-133A Трайдент II — до 100 м.

Собственно, не хотелось бы забрасывать шапками настолько грозное оружие, как МБР “Булава”, ведь оно при достижении цели никому шанса на выживание не предоставит. Но для этой ракеты важно не столько попасть в цель, сколько, на мой взгляд, все же успешно взлететь и не упасть по пути следования к цели, на какую-нибудь деревушку под Мурманском.

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