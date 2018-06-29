В Российской Федерации украинского политического заключенного Станислава Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу. Об этом сообщили уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и мама заключенного - Тамара Клых, передает Корреспондент .

"На сегодня я заказала разговор с ним. Разговор не состоялся, потому что его отправили в психиатрическую больницу", - сказала Тамара Клых.

Отмечается, что в последний раз Клых разговаривал со своей мамой 7 июня. Во время беседы он рассказал о состоянии своего здоровья и сообщил, что объявляет голодовку.

Как сообщал svodka.net ранее, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина готова провести обмен пленными с российской стороной по формуле "23 на 23".

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