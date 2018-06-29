Лидеры Евросюза на саммите в Брюсселе согласовали решение о продлении санкций против России еще на полгода

Об этом сообщил источник в структурах ЕС, передает со ссылкой на .

«Состоялась короткая дискуссия по теме , Украины, минским соглашениям, ее результатом стало согласование продления санкций еще на шесть месяцев», — сказал он.

В то же время, известно, что Италия выступила против принятия такого решения.

В частности, итальянский премьер Джузеппе Конте заявил, что антироссийские санкции не должны продлеваться автоматически.

Ранее Конти выражал готовность работать над снятием санкций в отношении Москвы. По его словам, Россия якобы играет ключевую роль в разрешении многих международных кризисов и неправильно абстрагироваться от диалога с ней.

Кроме того, стало известно, что планируемое заявление по торговой и оборонной политике Евросоюза также было заблокировано Италией из-за различия во взглядах на миграционную политику Брюсселя.

Из-за отсутствия заявления пресс-конференция председателей Евросовета и Еврокомиссии была перенесена на следующий день, говорится в сообщении Евросовета.

В итоге, как подтвердил председатель Европейского совета решение по обеим спорным вопросам было принято.

В частности, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что лидеры ЕС пришли к «прорывному» соглашению после того, как заседали всю ночь.

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