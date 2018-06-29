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У Германии нет гарантий, что США не применят санкции из-за строительства "Северного потока – 2"
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29.06.2018 18:22
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В октябре 2017 года между США и Германией было принято соглашение,
что Штаты не будут распространять санкции на заключенные до августа
прошлого года проекты в газовой сфере. Однако сохранится ли это
решение в отношении строительства "Северного потока – 2" на данный
момент неизвестно, заявила пресс-секретарь министерства экономики
Германии Беата Барон. "Северный поток – 2" – второй газопровод,
который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря Фото: ЕРА
Она напомнила, что в октябре 2017 в ходе немецко-американских
консультаций было принято соглашение о том, что США предварительно
не планируют распространять санкции на заключенные до августа
прошлого года проекты в газовой сфере. Однако сохранится ли это
решение, на данный момент неизвестно.Сегодня Барон сообщила,
что США заверили Германию – санкции, введенные против
России, не отразятся на строительстве "Северного потока –
2"."Северный поток – 2" – второй газопровод, который
свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность
маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода
составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – 9,5 млрд
евро, его наполовину финансируют российский "Газпром" и пять
европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный
поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.Власти
Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии,
Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой
для энергетической безопасности Европы. Премьер-министр Польши
Матеуш Моравецкий называл газопровод новым гибридным
оружием России против
Запада.Германия, Финляндия и Швеция разрешили
возводить трубопровод на своей территории. Дания – пока
нет.Киев настаивает, что Россия должна сохранить транзит
газа через территорию Украины после строительства "Северного
потока – 2". По словам президента РФ Владимира Путина,
поставки газа через Украину будут зависеть от экономической
целесообразности.По данным американского журнала Foreign
Policy, США вскоре могут ввести санкции против пяти
европейских компаний, задействованных в проекте "Северный
поток – 2".
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