Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил США создать в Балто-Черноморском регионе Международный центр противодействия российским гибридным угрозам. Об этом спикер украинского парламента написал в сети Facebook, передает

"Предложил американским союзникам создать в Балто-Черноморском регионе Международный центр противодействия российским гибридным угрозам", - говорится в сообщении

Кроме того, спикер украинского парламента отметил, что комитет по иностранным делам Палаты представителей США принял резолюцию о поддержке территориальной целостности и независимости Грузии, Молдовы и Украины.

Напомним, спикер украинского парламента Андрей Парубий надеется, Конгресс США в этом году примет резолюцию по определению Голодомора.

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