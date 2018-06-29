В Шевченковском районе столицы, на проспекте Победы, прохожие помогли поймать преступников, которые пытались ограбить киевлянина. Об этом сообщил отдел коммуникации полиция Киева, передает

Как сообщили правоохранители, в дежурную часть обратился киевлянин, который сообщил, что на него напали неизвестные и отобрали деньги.

"Правоохранители выяснили, что заявитель возвращался домой, когда к нему подбежали трое незнакомцев. Один из них начал душить, другие вырвали из рук сумку с вещами и пытались убежать. Люди, которые стали свидетелями происшествия, задержали двух сообщников. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 31-летний житель Черниговской области и 28-летний житель Днепропетровской области. Ранее в поле зрения правоохранителей злоумышленники не попадали. Личность и местонахождение их сообщника устанавливается", - рассказали в полиции.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, поиски преступника, сбежавшего из зала Миргородского райсуда накануне, продолжаются вторые сутки. За информацию, которая поможет поймать его, полиция гарантирует вознаграждение в 50 тыс. Грн.

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