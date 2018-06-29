Старшая дочь российского бизнесмена и медиамагната Бориса Березовского Елизавета в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказала, что всегда позитивно относилась к экс-президенту России Борису Ельцину. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По мнению Березовского (справа), вся свобода, которая существует в России, в первую очередь это заслуга Ельцина Фото из личного архива Бориса Березовского Она подчеркнула, что всегда позитивно относилась к Ельцину."Когда в Москве были танки и все быстро менялось, появилась личность, готовая взять на себя ответственность. Могу сказать, что Ельцин – единственный президент, за которого я голосовала, причем один раз в Берлине, второй – в Лондоне, и вот уже за одну эту свободу я не ленилась и умышленно приезжала в посольство голосовать", – сказала Елизавета.Она отметила, что ее представление о Ельцине связано с влиянием отца."Папа очень тепло к Борису Николаевичу относился, считал его одним из своих учителей и всегда исключительно почтительно о нем отзывался. По мнению папы, вся свобода, которая существует в России, в первую очередь это заслуга Ельцина. То есть если бы он не хотел, ее бы не было, и папа считал, что это очень круто, что Ельцин дал свободу прессе. Ельцину было иногда очень неприятно слышать, что о нем говорят, но он терпел, потому что понимал, насколько это важно, и, конечно, когда Борис Николаевич умер, папа был очень расстроен, ну прямо очень-очень. Кстати, единственная несемейная фотография, которая у папы стояла в кабинете, это была фотография с Ельциным. У нас в семье никогда не было привычки выставлять напоказ фотографии, тем более с кем-то еще, но эта у него стояла всегда", – рассказала Елизавета.Березовский был советским и российским предпринимателем, политиком и ученым. С 2000 года являлся политическим оппонентом нынешнего президента РФ Владимира Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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