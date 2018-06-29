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Дочь Березовского: Единственная несемейная фотография, которая у папы стояла в кабинете, это фото с Ельциным
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29.06.2018 18:30
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Старшая дочь российского бизнесмена и медиамагната Бориса
Березовского Елизавета в интервью основателю издания "ГОРДОН"
Дмитрию Гордону сказала, что всегда позитивно относилась к
экс-президенту России Борису Ельцину. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке По мнению Березовского (справа), вся свобода,
которая существует в России, в первую очередь это заслуга
Ельцина Фото из личного архива Бориса Березовского Она подчеркнула,
что всегда позитивно относилась к Ельцину."Когда в Москве были
танки и все быстро менялось, появилась личность, готовая взять на
себя ответственность. Могу сказать, что Ельцин – единственный
президент, за которого я голосовала, причем один раз в Берлине,
второй – в Лондоне, и вот уже за одну эту свободу я не
ленилась и умышленно приезжала в посольство голосовать", –
сказала Елизавета.Она отметила, что ее представление о Ельцине
связано с влиянием отца."Папа очень тепло к Борису Николаевичу
относился, считал его одним из своих учителей и всегда
исключительно почтительно о нем отзывался. По мнению папы, вся
свобода, которая существует в России, в первую очередь это
заслуга Ельцина. То есть если бы он не хотел, ее бы не было, и
папа считал, что это очень круто, что Ельцин дал свободу прессе.
Ельцину было иногда очень неприятно слышать, что о нем говорят, но
он терпел, потому что понимал, насколько это важно, и, конечно,
когда Борис Николаевич умер, папа был очень расстроен, ну прямо
очень-очень. Кстати, единственная несемейная фотография, которая у
папы стояла в кабинете, это была фотография с Ельциным. У нас в
семье никогда не было привычки выставлять напоказ фотографии, тем
более с кем-то еще, но эта у него стояла всегда", – рассказала
Елизавета.Березовский был советским и российским предпринимателем,
политиком и ученым. С 2000 года являлся политическим оппонентом
нынешнего президента РФ Владимира Путина. С 2001-го он
находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и
попытке насильственного захвата власти. С 2003 года
Березовский проживал в Великобритании в статусе политического
беженца.Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его
доме в Великобритании. Главная версия следствия –
самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в
британском графстве Суррей.
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