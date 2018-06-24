Повышение цен на табачные изделия ожидается в Украине с июля Стало известно, что в скором времени цена самой дешевой пачки сигарет перевалит за 30 гривен. Чиновниками предлагается введение минимальных цен на табак.



Подорожание ожидается с 1 июля - но только в том случае, если инициатива будет принята депутатами. По сути, для рынка будет установлена минимальная стоимость сигарет. Ниже этой стоимости уже опускаться будет нельзя.



Напомним, что Украина обязана до 1 января 2025 года повысить акцизный сбор на табачные изделия до европейского уровня: 90 евро за 1000 сигарет - это будет происходить поэтапно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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