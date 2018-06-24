|Повышение цен на табачные изделия ожидается в Украине с июля
|24.06.2018 16:26
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Подорожание ожидается с 1 июля - но только в том случае, если инициатива будет принята депутатами. По сути, для рынка будет установлена минимальная стоимость сигарет. Ниже этой стоимости уже опускаться будет нельзя.
Напомним, что Украина обязана до 1 января 2025 года повысить акцизный сбор на табачные изделия до европейского уровня: 90 евро за 1000 сигарет - это будет происходить поэтапно.
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