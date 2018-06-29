Старшая дочь российского бизнесмена и медиамагната Бориса Березовского Елизавета в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказала, что в 90-х годах не понимала, как руководитель ФСБ РФ Владимир Путин может стать президентом страны. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В марте 2013 года Березовского нашли мертвым в его доме в Великобритании Фото из личного архива Бориса Березовского Она отметила, что в 90-х годах не знала, что ее отец сыграл решающую роль в том, что Путин стал президентом России."Помню одно: когда это все происходило, про Путина ничего не знала. Сразу после этого мне было очень странно: ну как руководитель ФСБ может стать президентом? Мне с самого первого дня было понятно, что хорошего не жди, причем я же своим отцом воспитана, и почему он решил, что возможны какие-то исключения из правил, мне совершенно непонятно", – сказала Елизавета.При этом она подчеркнула, что не часто обсуждала с отцом политические темы."Я слышала, отца покорило то, что Путин оказал ему какую-то услугу и не попросил за это денег, хотя было бы совершенно нормально это сделать", – рассказала Елизавета. Березовский был советским и российским предпринимателем, политиком и ученым. С 2000 года являлся политическим оппонентом Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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