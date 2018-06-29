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Дочь Березовского: Отца покорило, что Путин оказал ему какую-то услугу и не попросил за это денег
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29.06.2018 18:38
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Старшая дочь российского бизнесмена и медиамагната Бориса
Березовского Елизавета в интервью основателю издания "ГОРДОН"
Дмитрию Гордону сказала, что в 90-х годах не понимала, как
руководитель ФСБ РФ Владимир Путин может стать президентом страны.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке В марте 2013
года Березовского нашли мертвым в его доме в
Великобритании Фото из личного архива Бориса Березовского Она
отметила, что в 90-х годах не знала, что ее отец сыграл решающую
роль в том, что Путин стал президентом России."Помню одно: когда
это все происходило, про Путина ничего не знала. Сразу после этого
мне было очень странно: ну как руководитель ФСБ может стать
президентом? Мне с самого первого дня было понятно, что хорошего не
жди, причем я же своим отцом воспитана, и почему он решил, что
возможны какие-то исключения из правил, мне совершенно
непонятно", – сказала Елизавета.При этом она подчеркнула, что
не часто обсуждала с отцом политические темы."Я слышала, отца
покорило то, что Путин оказал ему какую-то услугу и не попросил за
это денег, хотя было бы совершенно нормально это сделать", –
рассказала Елизавета. Березовский был советским и российским
предпринимателем, политиком и ученым. С 2000 года являлся
политическим оппонентом Путина. С 2001-го он находился в розыске по
обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке
насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский
проживал в Великобритании в статусе политического беженца.Тело
67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в
Великобритании. Главная версия следствия –
самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в
британском графстве Суррей.
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