В Харьковской области в городе Чугуев жители одного из домов нашли в соседней квартире труп мужчины и скелет женщины.

Об этом рассказала одна из жительниц в группе "Честно-pro-Чугуев", передает со ссылкой на .

По ее словам, недавно она почувствовала в квартире сильный трупный запах, который шел через отдушину, а вечером того же дня жители дома вместе с полицией зашли внутрь и увидели там горы мусора, который приносил с улицы хозяин жилья.

Также в квартире нашли тело мужчины, которое уже разлагалось. На следующий день жители решили убрать квартиру от мусора, чтобы исчез страшный запах. Однако, только люди начали работу, как обнаружили страшную находку.

"Когда мы подцепили вилами синий пакет, оттуда побежали мыши и вывалился череп с волосами, мы перестали копать и вызвали полицию. Когда они приехали, были сами в шоке, под мусором лежал скелет, завернутый в пакет. Нам, жителям дома, кажется, что это его жена, которая пропала лет восемь назад", - написала автор.

При этом в Нацполиции сообщили, что на обнаруженных телах не найдено признаков насильственной смерти.

Во дворе дома на ул. Леонида Первомайского в нашли мумифицированный труп мужчины. Тело было в кустах в неестественной позе - на коленях.

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