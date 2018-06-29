Официально пассажиры лодки пока не признаны утонувшими. По словам Касима, корабль ВМФ Ливии, находящийся в районе крушения, должен в ближайшее время доложить об итогах спасательной операции.

14 человек, находившихся в лодке, были спасены утром 29 июня. Точное количество мигрантов на борту во время инцидента не известно, сообщили в ливийском флоте.

В последние годы Ливия стала основным транзитным маршрутом для мигрантов, которые пытаются добраться до Европы по Средиземному морю.

В 2017-м в Европу прибыло более 186 тыс. мигрантов. Более 3 тыс. погибло или пропало без вести в Средиземном море.

Глава Европарламента Антонио Таяни в ходе саммита ЕС 28 июня призвал страны Европейского союза инвестировать €6 млрд в закрытие средиземноморских маршрутов миграции.

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