В бразильском городе Рио-де-Жанейро один из пабов начал завлекать посетителей, устроив необычную акцию. Об этом сообщает Goal на своей странице в Twitter.

В ходе телетрансляции матча между сборными Бразилии и Сербии в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года посетителям бара давали шот бесплатно каждый раз, когда нападающий бразильцев Неймар оказывался на газоне.

Среди посетителей такая акция произвела восторг. Неймар известен не только своими бомбардирскими талантами, но и умением заработать пенальти. В нынешнем матче он не забил гол, однако запомнился кувырком в пять оборотов после подножки игрока сербов Адема Льяича. Отмечается, что после этого случая Неймар вполне может претендовать на получение Оскара.