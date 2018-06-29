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Песков признал существование трудностей в посещении политзаключенных украинским и российским омбудсменами
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29.06.2018 18:54
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Между российским омбудсменом Татьяной Москальковой и уполномоченным
Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой существует
проблема доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков. Денисова заявила, что задача омбудсменов была заблокирована
Фото: Людмила Денісова / Facebook По его словам, проблема состоит в
раскоординации действий и отсутствии доверия между российским
омбудсменом Татьяной Москальковой и уполномоченным Верховной Рады
по правам человека Людмилой Денисовой.Песков высказал мнение, что
украинская сторона заинтересована в конкретных украинских
политзаключенных, несмотря на то, что другие также находятся в
аналогичных российских учреждениях.Спикер Кремля отметил, что
российская сторона остается приверженной договоренностям,
достигнутым главами России и Украины.9 июня президент Украины Петр
Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром
Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры
договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят
заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в
Россию. За время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с
одним украинским политзаключенным. 15
июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к режиссеру
Олегу Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она
договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных
19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к
Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости
Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не
состоялось.26 июня уполномоченный по правам человека в РФ прибыла в
Украину. Она встретилась с задержанными
моряками крымского судна "Норд", после чего отправилась в
Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего
Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве.
Ей не предоставили свидания.Денисова заявляла,
что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине,
пока украинского омбудсмена не допустят к украинским
политзаключенным в России.Утром 28 июня Денисова сообщила, что
прибыла в город Лабытнанги и планирует встретиться с
Сенцовым. Спикер российского омбудсмена Татьяны
Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в
Лабытнанги, чтобы посетить режиссера, а Денисова прибыла
в регион "абсолютно самостоятельно" и ее совместное посещение
заключенного с российским омбудсменом не планируется.Денисова
отметила, что кортеж Москальковой 28 июня проехал мимо
нее. Последння после встречи с Сенцовым сообщила,
что "его состояние здоровья в целом удовлетворительное.Сегодня
Денисова сообщила, что Украина выражает глубокое разочарование тем,
что гуманитарная задача омбудсменов РФ и Украины, которые должны
были посетить политзаключенных в двух странах, была
политизирована и заблокирована.
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