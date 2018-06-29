Между российским омбудсменом Татьяной Москальковой и уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой существует проблема доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Денисова заявила, что задача омбудсменов была заблокирована Фото: Людмила Денісова / Facebook По его словам, проблема состоит в раскоординации действий и отсутствии доверия между российским омбудсменом Татьяной Москальковой и уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой.Песков высказал мнение, что украинская сторона заинтересована в конкретных украинских политзаключенных, несмотря на то, что другие также находятся в аналогичных российских учреждениях.Спикер Кремля отметил, что российская сторона остается приверженной договоренностям, достигнутым главами России и Украины.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к режиссеру Олегу Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.26 июня уполномоченный по правам человека в РФ прибыла в Украину. Она встретилась с задержанными моряками крымского судна "Норд", после чего отправилась в Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве. Ей не предоставили свидания.Денисова заявляла, что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине, пока украинского омбудсмена не допустят к украинским политзаключенным в России.Утром 28 июня Денисова сообщила, что прибыла в город Лабытнанги и планирует встретиться с Сенцовым. Спикер российского омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить режиссера, а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно" и ее совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не планируется.Денисова отметила, что кортеж Москальковой 28 июня проехал мимо нее. Последння после встречи с Сенцовым сообщила, что "его состояние здоровья в целом удовлетворительное.Сегодня Денисова сообщила, что Украина выражает глубокое разочарование тем, что гуманитарная задача омбудсменов РФ и Украины, которые должны были посетить политзаключенных в двух странах, была политизирована и заблокирована. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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