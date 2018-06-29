Трех человек, которые помогли осужденному сбежать из административного здания Миргородского райсуда в Полтавской области, задержали. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области, передает .

"Полиция Полтавской области вместе с СБУ и прокуратурой задержала трех человек, которые помогли Виталию Суржану убегать из-под стражи", – говорится в сообщении.

Так, между задержанных – водитель, находившийся за рулем автомобиля, женщина, которая передала оружие беглецу, а также конвойный, который во время судебного перерыва снял наручники с преступника.

"Всем трем сообщено о подозрении. Апелляционным судом Полтавской области задержанным избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей", – отметили в полиции.

Напомним, из зала Миргородского районного суда Полтавской сбежал преступник. Мужчина осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Впоследствии полиция обнаружила брошенное транспортное средство, на котором передвигался осужденный вместе с женщиной.

Полиция гарантирует вознаграждение в 50 тыс. грн за информацию, которая поможет поймать осужденного.

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