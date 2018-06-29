|РФ скрывает реальное состояние здоровья удерживаемых украинцов, - Денисова
|29.06.2018 19:00
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Кремль скрывает информацию о реальном состоянии здоровья заключенных по политическим мотивам украинцов.
Соответствующее заявление сделала уполномоченная Верховной Рады Украины на брифинге в Москве, передает со ссылкой на .
"Я констатирую, что скрывает реальное состояние здоровья содержащихся украинцов. Ни к кому из них нет доступа независимых гуманитарных организаций и МККК. Мы не знаем правды о состоянии их здоровья. Противоречивая заявление о состоянии здоровья Сенцова заставляет думать, что его могут насильно кормить ", - сказала она.
Также Денисова отметила, что Сенцова удерживают в тюрьме как гражданина Украины.
" непременно признает, что Сенцов является гражданином Украины. Сенцов не смог предоставить ни паспорт гражданина , ни его копию, ни его номер. Он - гражданин Украины", - рассказала омбудсмен подчеркнув, что не существует ни одного документа, который говорил бы о русском гражданство Сенцова.
Денисова также заявила о намерении проинформировать комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович о недопуске к украинским заключенным.
"Я проинформирую послов стран нормандского формата, Европейского Союза и о нарушении: международных конвенций, моего мандата как омбудсмена, договоренностей президентов. В ближайшее время я посещу Страсбург, чтобы проинформировать комиссара Совета Европы по правам человека о недопуске ко всем украинским заложникам. Я призываю ее посетить украинцов в тюрьмах . Также я донесу эту информацию в соответствующие миссии и ", - сказала Денисова.
Украинского политзаключенного Станислава Клиха из колонии этапировали в психиатрическую больницу. У него существенно ухудшилось состояние здоровья.