Кремль скрывает информацию о реальном состоянии здоровья заключенных по политическим мотивам украинцов.

Соответствующее заявление сделала уполномоченная Верховной Рады Украины на брифинге в Москве, передает со ссылкой на .

"Я констатирую, что скрывает реальное состояние здоровья содержащихся украинцов. Ни к кому из них нет доступа независимых гуманитарных организаций и МККК. Мы не знаем правды о состоянии их здоровья. Противоречивая заявление о состоянии здоровья Сенцова заставляет думать, что его могут насильно кормить ", - сказала она.

Также Денисова отметила, что Сенцова удерживают в тюрьме как гражданина Украины.

" непременно признает, что Сенцов является гражданином Украины. Сенцов не смог предоставить ни паспорт гражданина , ни его копию, ни его номер. Он - гражданин Украины", - рассказала омбудсмен подчеркнув, что не существует ни одного документа, который говорил бы о русском гражданство Сенцова.

Денисова также заявила о намерении проинформировать комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович о недопуске к украинским заключенным.

"Я проинформирую послов стран нормандского формата, Европейского Союза и о нарушении: международных конвенций, моего мандата как омбудсмена, договоренностей президентов. В ближайшее время я посещу Страсбург, чтобы проинформировать комиссара Совета Европы по правам человека о недопуске ко всем украинским заложникам. Я призываю ее посетить украинцов в тюрьмах . Также я донесу эту информацию в соответствующие миссии и ", - сказала Денисова.

Украинского политзаключенного Станислава Клиха из колонии этапировали в психиатрическую больницу. У него существенно ухудшилось состояние здоровья.

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