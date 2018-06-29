Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал строительство "Северного потока-2" "гибридным оружием против Европы". Парубий: После встреч в Вашингтоне я точно знаю, что строительство "Северного потока-2" будет остановлено Фото: rada.gov.ua "После встреч в Вашингтоне я точно знаю, что строительство "Северного потока-2" будет остановлено! Это не экономический проект, это гибридное оружие против Европы в руках Путина. Предложил американским союзникам создать в Балто-Черноморском регионе Международный центр противодействия российским гибридным угрозам", – отметил Парубий.Также спикер парламента добавил , что комитет по иностранным делам Палаты представителей США принял резолюцию о поддержке территориальной целостности и независимости Грузии, Молдовы и Украины. https://www.facebook.com/andriy.parubiy/posts/1878607122205462 "Северный поток – 2" – второй газопровод, который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – 9,5 млрд евро, его наполовину финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называл газопровод новым гибридным оружием России против Запада.Германия, Финляндия и Швеция разрешили возводить трубопровод на своей территории. Дания – пока нет.Киев настаивает, что Россия должна сохранить транзит газа через территорию Украины после строительства "Северного потока – 2". По словам президента РФ Владимира Путина, поставки газа через Украину будут зависеть от экономической целесообразности.По данным американского журнала Foreign Policy, США вскоре могут ввести санкции против пяти европейских компаний, задействованных в проекте "Северный поток – 2". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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