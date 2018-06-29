По меньшей мере 22 человека погибли в результате наводнения и оползней в Северном Вьетнаме. Об этом сообщает агентство Xinhua, передает

В частности, в результате оползней погибли 16 жителей провинции Лай Чау, пятеро жителей провинций Ха-Джинг и один человек из провинции Куанг Нинь.

Кроме того, издание добавило, что в результате наводнения пострадали 15 человек из провинции Лай Чау и один человек с Сон Ла.

Как сообщал ранее, сильные дожди накрыли север провинции Лайтяу, Лаокай, Хазянг и Тхайнгуен, спровоцировав наводнения и оползни, разрушившие дома, дороги и мосты. Разгул стихии привел к серьезным пробкам на дорогах и сказался на электроснабжении.

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