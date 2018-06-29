1 июля заключенному в российской тюрьме украинцу Павлу Грибу исполнится 20 лет. Его сестра Ольга Гриб призвала всех поддержать мужчину морально. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гриба похитили в августе 2017 года Фото: Ігор Гриб / Facebook Она отметила, что 1 июля Грибу исполнится 20 лет.Сестра политзаключенного уверена, что моральная поддержка придаст брату сил."Письма нужно писать по адресу: 344082, Ростовская область, Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, 31, ФКУ СИЗО-4 ФСИН России, Павлу Грибу", – говорится в сообщении.24 августа 2017 года 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России.Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ России о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Гриба до 17 октября. Позже меру пресечения несколько раз продлевали.Украинские медики, которых не допустили к задержанному, заявили, что он страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает нахождение в учреждении, где не может быть оказана специализированная медицинская помощь.Отец Гриба заявлял, что заключенному запрещают передавать продукты питания. Адвокат Павла Марина Дубровина сообщила, что он не получил ни одного письма.25 июня Дубровина сообщала, что в России расследование дела Гриба завершили, 2 июля должно состояться подготовительное судебное заседание. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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