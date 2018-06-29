|Dove будет использовать в рекламе необработанные фото моделей
|29.06.2018 19:10
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В прошлом году бренд пообещал использовать только изображение без цифрового ретушированияКосметическая компания Dove с июля располагать на своей продукции специальные отметки со словами "Без цифрового искажения".
Фото: creativity-online.com
Об этом сообщает Creativity Online.
Отметки "Без цифрового искажения" появятся в рекламе дезодорантов компании Dove в июле, а до 2 января 2019 года будут использоваться во всем статическом рекламном контенте.
В прошлом году бренд обещал использовать только изображение без цифрового ретуширования. Компания имеет целью "сделать еще один шаг ... чтобы помочь женщинам понять, что реально, а что нет".
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