Погода, Новости, загрузка...
Dove будет использовать в рекламе необработанные фото моделей
29.06.2018 19:10
Dove будет использовать в рекламе необработанные фото моделей
В прошлом году бренд пообещал использовать только изображение без цифрового ретуширования
Косметическая компания Dove с июля располагать на своей продукции специальные отметки со словами "Без цифрового искажения".
Dove будет использовать в рекламе необработанные фото моделей Фото: creativity-online.com

Об этом сообщает Creativity Online.

Отметки "Без цифрового искажения" появятся в рекламе дезодорантов компании Dove в июле, а до 2 января 2019 года будут использоваться во всем статическом рекламном контенте.

В прошлом году бренд обещал использовать только изображение без цифрового ретуширования. Компания имеет целью "сделать еще один шаг ... чтобы помочь женщинам понять, что реально, а что нет".

  • Facebook начал тестировать платные группы: подписка будет стоить от $ 5 до $ 30 в месяц
  • Символика "Газпрома" останется на киевских стадионах
  • Минздрав предлагает запретить рекламу нетрадиционной медицины

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить