В прошлом году бренд пообещал использовать только изображение без цифрового ретуширования

Об этом сообщает Creativity Online.

Отметки "Без цифрового искажения" появятся в рекламе дезодорантов компании Dove в июле, а до 2 января 2019 года будут использоваться во всем статическом рекламном контенте.