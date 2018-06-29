В результате наводнения и оползней в северном Вьетнаме погибли 22 человек, еще девять считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Xinhua .

"Наводнения и оползни, вызванные ливнем в выходные дни в северных горных провинциях Вьетнама, убили 22 человека, девятеро пропали без вести", - говорится в сообщении.

Жертвами оползней во Вьетнаме стали 16 жителей провинции Лай Чау, пять жителей провинции Ха-Джинг и один человек из провинции Куанг Нинь. Также пострадали 15 человек из провинции Лай Чау и один человек из Сон-Ла в результате наводнения.

Отмечается, что в связи с проливными дождями в северном Вьетнаме зафиксировано большое количество наводнений и оползней.

Как сообщал svodka.net ранее, как минимум 13 человек стали жертвами пожара , который разгорелся в многоэтажном жилом комплексе Carina Plaza на территории города Хошимине во Вьетнаме.

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