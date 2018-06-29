В Украине вскоре откроется посольство Ирландии. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает со ссылкой на .

"Первое - мы с ирландцами имеем действительно историческую связь. Интересно, что наиболее важные события в истории Ирландии и Украины происходили примерно в одно время... Второе - нас здесь всегда поддерживали, и с этим связано много личных историй. Когда произошла Чернобыльская катастрофа, министр иностранных дел Саймон Коуэн занимался сбором средств для помощи Украине... Среди результатов поездки - договоренность об открытии в скором времени в Украине посольства Ирландии", - отметил глава .

Кроме того, Климкин подчеркнул, что украинская община Ирландии много делает для защиты Украины.

"Сегодня украинская община Ирландии много делает для защиты Украины, поддерживая наших военных и помогая ветеранам", - отметил министр.

Напомним, как сообщалось, глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин находился с официальным визитом в Ирландии (Дублин) 27-28 июня 2018 года. Этот визит состоялся после 12-летнего перерыва с момента последнего визита в Ирландию министра иностранных дел Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира