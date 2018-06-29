По данным ВЦИОМ, деятельность президента РФ Владимира Путина целиком или частично одобряют 63,4% респондентов. Неделей ранее этот показатель составлял 72,1%. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рейтинг Путина падает Фото: ЕРА Согласно опросу, на 24 июня уровень частичной или полной поддержки деятельности главы Кремля составил 63,4%. 17 июня он равнялся 72,1%.С начала месяца этот показатель уменьшился на 14%.Напротив, уровень неодобрения деятельности Путина по сравнению с 17 июня повысился с 18,4% до 25,0%.Респондентам задавали вопрос: "Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность?"Опрос проводился по телефону методом случайно выборки. Каждый день опрашивали 1000 человек. Максимальный размер ошибки не превышает 3,2%.28 июня был опубликован подобный рейтинг "Левада-центра". На вопрос, одобряют ли они деятельность Путина на посту президента РФ, ответ "безусловно, да" выбрали 24% респондентов, "скорее, да" – 41%. В апреле опросы показывали соответственно 33% и 46%.14 июня правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно опросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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