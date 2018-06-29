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Уровень одобрения деятельности Путина в РФ за неделю упал на 9% - соцопрос
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29.06.2018 19:17
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По данным ВЦИОМ, деятельность президента РФ Владимира Путина
целиком или частично одобряют 63,4% респондентов. Неделей ранее
этот показатель составлял 72,1%. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Рейтинг Путина падает Фото: ЕРА Согласно опросу,
на 24 июня уровень частичной или полной поддержки деятельности
главы Кремля составил 63,4%. 17 июня он равнялся 72,1%.С
начала месяца этот показатель уменьшился на 14%.Напротив, уровень
неодобрения деятельности Путина по сравнению с 17 июня повысился с
18,4% до 25,0%.Респондентам задавали вопрос: "Вы в целом одобряете
или не одобряете деятельность?"Опрос проводился по телефону методом
случайно выборки. Каждый день опрашивали 1000 человек. Максимальный
размер ошибки не превышает 3,2%.28 июня был опубликован
подобный рейтинг "Левада-центра". На вопрос, одобряют ли
они деятельность Путина на посту президента РФ, ответ "безусловно,
да" выбрали 24% респондентов, "скорее, да" – 41%. В апреле
опросы показывали соответственно 33% и 46%.14 июня правительство РФ
одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном
повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на
пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для
женщин – до 63 лет (к 2034 году).Согласно опросу
исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не
одобряют предложенную реформу.
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