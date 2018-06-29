Европейский союз не может игнорировать вопросы коллективной
безопасности и забывать о своих обязательствах в рамках Минских
договоренностей, заявил президент Франции Эммануэль Макрон,
комментируя отношения стран-участниц с Российской Федерацией. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Макрон: У ЕС нет
агрессивной политики в отношении России Фото: ЕРА "У ЕС нет
агрессивной политики в отношении России. Более того, у ЕС есть
желание выстраивать долгосрочные стра
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