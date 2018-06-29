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Макрон заявил, что Евросоюз не ведет агрессивную политику в отношении РФ, однако не может игнорировать вопросы коллективной безопасности
29.06.2018 19:25
Европейский союз не может игнорировать вопросы коллективной безопасности и забывать о своих обязательствах в рамках Минских договоренностей, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя отношения стран-участниц с Российской Федерацией. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Макрон: У ЕС нет агрессивной политики в отношении России Фото: ЕРА "У ЕС нет агрессивной политики в отношении России. Более того, у ЕС есть желание выстраивать долгосрочные стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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