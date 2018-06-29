|Консул встретился с украинскими туристами, которые вторые сутки не могут вылететь из Туниса
|29.06.2018 19:26
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Консул проводит встречу с украинскими туристами в городе МонастырьУкраинский консул встретился с туристами, которые вторые сутки не могут вылететь из Туниса в Украину.
Фото: Monastir Habib Bourguiba International Airport
"Консул проводит встречу с украинскими туристами в г. Монастырь (Тунис). Пытаемся урегулировать ситуацию. Повторно привлекаем внимание украинцев к взвешенному выбору туроператора, планируя поездку за границу", - сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.
Министерство иностранных дел Украины при планировании путешествия за границу призывает:
Напомним, в аэропорту Монастир в Тунисе уже вторые сутки находится около 300 украинских туристов, которые не могут вылететь в Харьков.