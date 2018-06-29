Консул встретился с украинскими туристами, которые вторые сутки не могут вылететь из Туниса Консул проводит встречу с украинскими туристами в городе Монастырь Украинский консул встретился с туристами, которые вторые сутки не могут вылететь из Туниса в Украину. Фото: Monastir Habib Bourguiba International Airport "Консул проводит встречу с украинскими туристами в г. Монастырь (Тунис). Пытаемся урегулировать ситуацию. Повторно привлекаем внимание украинцев к взвешенному выбору туроператора, планируя поездку за границу" , - сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич. Министерство иностранных дел Украины при планировании путешествия за границу призывает: тщательно планировать свои путешествия, учитывая обстоятельства, которые могут непредсказуемо возникнуть;

внимательно выбирать туроператора, получить от него полную информацию по действиям в случае чрезвычайной ситуации, контактные данные компаний и лиц, к которым круглосуточно можно обратиться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;

внимательно изучить условия контракта о предоставлении туристических услуг;

учитывать ситуацию с безопасностью в стране, ситуацию в международных аэропортах, через которые будет осуществляться путешествие;

зарегистрироваться на веб-ресурсе Департамента консульской службы МИД Украины "Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу" ("ДРУГ"), который является эффективным инструментом предупреждения, при необходимости - розыска и оказания содействия гражданам Украины в случае чрезвычайных событий за рубежом. Напомним, в аэропорту Монастир в Тунисе уже вторые сутки находится около 300 украинских туристов, которые не могут вылететь в Харьков . В Швейцарии 400 туристов эвакуировали с горы из-за неисправности фуникулера

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