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Консул встретился с украинскими туристами, которые вторые сутки не могут вылететь из Туниса
29.06.2018 19:26
Консул встретился с украинскими туристами, которые вторые сутки не могут вылететь из Туниса
Консул проводит встречу с украинскими туристами в городе Монастырь
Украинский консул встретился с туристами, которые вторые сутки не могут вылететь из Туниса в Украину.
Консул встретился с украинскими туристами, которые вторые сутки не могут вылететь из Туниса Фото: Monastir Habib Bourguiba International Airport

"Консул проводит встречу с украинскими туристами в г. Монастырь (Тунис). Пытаемся урегулировать ситуацию. Повторно привлекаем внимание украинцев к взвешенному выбору туроператора, планируя поездку за границу", - сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

Министерство иностранных дел Украины при планировании путешествия за границу призывает:

  • тщательно планировать свои путешествия, учитывая обстоятельства, которые могут непредсказуемо возникнуть;

  • внимательно выбирать туроператора, получить от него полную информацию по действиям в случае чрезвычайной ситуации, контактные данные компаний и лиц, к которым круглосуточно можно обратиться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;

  • внимательно изучить условия контракта о предоставлении туристических услуг;

  • учитывать ситуацию с безопасностью в стране, ситуацию в международных аэропортах, через которые будет осуществляться путешествие;

  • зарегистрироваться на веб-ресурсе Департамента консульской службы МИД Украины "Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу" ("ДРУГ"), который является эффективным инструментом предупреждения, при необходимости - розыска и оказания содействия гражданам Украины в случае чрезвычайных событий за рубежом.

Напомним, в аэропорту Монастир в Тунисе уже вторые сутки находится около 300 украинских туристов, которые не могут вылететь в Харьков.

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