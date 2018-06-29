Минэнергетики Российской Федерации заявило, что в аннексированом Крыму было проведено первое испытание турбины компании Siemens, которую поставили в нарушение европейских санкций. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает .

Как сообщило издание, в заявлении министерства РФ указано, что турбина успешно прошла тест на одном из двух новых энергоблоков близ Симферополя.

Издание напомнило, что ранее эксперты заявляли - России будет сложно активировать турбины и программное обеспечение без помощи консультантов Siemens, однако РФ все больше приближается к возможности запуска турбин и начала их использования для изготовления электроэнергии для аннексированного Крыму.

Напомним, девятый арбитражный апелляционный суд в РФ отклонил жалобу "Сименс технологии газовых турбин" - совместного предприятия Siemens и "Силовых машин" - на решение Арбитражного суда Москвы, который отказал структуре Siemens в признании недействительными договоров с "Технопромэкспорт", которое входит в структуру Ростех, на поставку газовых турбин в аннексирован Крым, а также возвращении этого оборудования.

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