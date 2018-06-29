Руководящие органы Совета Европы и поддаются на финансовый шантаж Российской Федерации. Об этом написал председатель парламентской делегации в в Facebook, передает со ссылкой на .

"К сожалению, руководящие органы и Совета Европы, и поддаются на финансовый шантаж России и готовы продать индульгенцию преступному режиму Путина. Бюро вопреки обычной процедуре подготовки решений, ускорило рассмотрение шантажистських требований в регламентном комитете ассамблеи", - написал он.

Арьев отметил, что в случае возвращения в в 2019 году Украина может прекратить работу в "самодискредитованой организации".

"Все решится в октябре на сессии . Реально, шансы 50/50 - или останется важным органом, или будет поддаваться шантажисту за восстановление финансирования и потеряет уважение. В случае возвращения в в 2019 посредством циничной процедуры не вижу необходимости дальше работать в самодискредитованной организации. И мы не одни. Будем бороться!", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла по результатам дебатов относительно украинских политзаключенных соответствующую резолюцию.

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