Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Приднестровье будет иметь право самостоятельно определить свое будущее в случае изменения Молдовой своего внеблокового военно-политического статуса. Об этом он заявил во время своей лекции в рамках проекта "Гражданский университет" партии "Единая Россия".

"Если - и это было одним из ключевых моментов, когда начинали процесс "пять плюс два" (по приднестровскому урегулированию - ред.), все согласились с тем, что если Молдова теряет свой суверенитет и поглощается другой страной или если Молдова меняет свой военно-политический статус на блоковый с нейтрального, то приднестровцы имеют полное право принять решение о своем будущем самостоятельно, и мы будем эту базовую позицию, с которой все согласились, с которой все началось, отстаивать", - сказал Лавров.

Лавров напомнил позицию, с которой все участники формата "пять плюс два" были согласны и при которой было условлено "искать особый статус Приднестровья в рамках уважения к территориальной целостности Молдовы, которая должна оставаться суверенным государством, имеющим военно-политический нейтралитет".

"Сейчас же пытаются представить дело так, что, во-первых, военно-политический нейтралитет - дело преходящее и можно конституцию поменять; а что касается сохранения суверенитета Молдовы, сохранения ее независимости, то тут возникает очень много вопросов, учитывая не только заявления руководителей Румынии о том, что воссоединение Молдовы со своей исторической родиной - это вопрос времени, но и учитывая позицию некоторых руководителей Молдовы, которые примерно то же говорят", - отметил министр.

Как известно, официальный Кишинев настаивает на скорейшем выводе войск РФ из Приднестровья и развертывании там международной гражданской миссии.

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав ранее заявил, что Россия начинает использовать сценарий "гибридной войны" в отношении Молдовы.

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