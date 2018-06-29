60 украинских туристов, 49 из которых – дети, возвращались домой из Болгарии. Их автобус попал в ДТП на территории Румынии. По данным полиции, в ДТП виновен водитель автобуса Фото: Ziarul Amprenta ‏/ Twitter Автобус, в салоне которого находились 60 человек, опрокинулся на бок. Травмы получили трое детей в возрасте 10, 13 и 14 лет. Они были доставлены в больницу населенного пункта Михаил-Когальничану.Из 60 человек 49 – дети. Они возвращались в Украину из Болгарии.По данным полиции, в ДТП виновен водитель автобуса – 52-летний гражданин Украины. Якобы из-за невнимательности он съехал на обочину, а при попытке исправить ситуацию вывернул вправо, из-за чего автобус опрокинулся.Местные правоохранители открыли уголовное производство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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