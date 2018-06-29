Правоохранители устанавливают личность мужчины, который совершал развратные действия на детской площадке в Николаеве. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области, передает .

"28 июня около 18:40 в Ингульского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы, что на детской площадке, в районе домов, расположенных по ул. Чайковского, неизвестный мужчина подошел к ее 10-летней дочери и ее подружке и начал совершать распутные действия", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры по установлению личности злоумышленника.

Следственное отделение Ингульского отдела полиции начало уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, суд лишил свободы 57-летнего харьковчанина сроком до 8 лет за развращение малолетних.

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