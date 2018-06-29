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У Германии нет гарантий, что США не применят санкции из-за строительства "Северного потока – 2" – минэкономики ФРГ
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29.06.2018 19:41
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В октябре 2017 года между США и Германией было принято соглашение,
что Штаты не будут распространять санкции на заключенные до августа
прошлого года проекты в газовой сфере. Однако сохранится ли это
решение в отношении строительства "Северного потока – 2", на данный
момент неизвестно, заявила пресс-секретарь министерства экономики
Германии Беата Барон. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке "Северный поток – 2" – второй газопровод, который свяжет
Россию с Германией по дну Балтийского моря Фото: ЕРА Она напомнила,
что в октябре 2017 года в ходе немецко-американских консультаций
было принято соглашение о том, что США предварительно не планируют
распространять санкции на заключенные до августа прошлого года
проекты в газовой сфере. Однако сохранится ли это решение, на
данный момент неизвестно.Таким образом, Барон опровергла свое
предыдущее сегодняшнее заявление о том, что США заверили
Германию: санкции, введенные против России, не отразятся на
строительстве "Северного потока – 2"."Северный поток –
2" – второй газопровод, который свяжет Россию с Германией по
дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км,
мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год.
Стоимость проекта – €9,5 млрд, его наполовину финансируют
российский "Газпром" и пять европейских компаний. В
"Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут
в эксплуатацию до конца 2019 года.Власти Украины, Польши, Венгрии,
Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают
"Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности
Европы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называл
газопровод новым гибридным оружием России против
Запада.Германия, Финляндия и Швеция разрешили
возводить трубопровод на своей территории. Дания – пока
нет.Киев настаивает, что Россия должна сохранить транзит
газа через территорию Украины после строительства "Северного
потока – 2". По словам президента РФ Владимира Путина,
поставки газа через Украину будут зависеть от экономической
целесообразности.По данным американского журнала Foreign
Policy, США вскоре могут ввести санкции против пяти
европейских компаний, задействованных в проекте "Северный
поток – 2".
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