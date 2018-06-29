В октябре 2017 года между США и Германией было принято соглашение, что Штаты не будут распространять санкции на заключенные до августа прошлого года проекты в газовой сфере. Однако сохранится ли это решение в отношении строительства "Северного потока – 2", на данный момент неизвестно, заявила пресс-секретарь министерства экономики Германии Беата Барон. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Северный поток – 2" – второй газопровод, который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря Фото: ЕРА Она напомнила, что в октябре 2017 года в ходе немецко-американских консультаций было принято соглашение о том, что США предварительно не планируют распространять санкции на заключенные до августа прошлого года проекты в газовой сфере. Однако сохранится ли это решение, на данный момент неизвестно.Таким образом, Барон опровергла свое предыдущее сегодняшнее заявление о том, что США заверили Германию: санкции, введенные против России, не отразятся на строительстве "Северного потока – 2"."Северный поток – 2" – второй газопровод, который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его наполовину финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называл газопровод новым гибридным оружием России против Запада.Германия, Финляндия и Швеция разрешили возводить трубопровод на своей территории. Дания – пока нет.Киев настаивает, что Россия должна сохранить транзит газа через территорию Украины после строительства "Северного потока – 2". По словам президента РФ Владимира Путина, поставки газа через Украину будут зависеть от экономической целесообразности.По данным американского журнала Foreign Policy, США вскоре могут ввести санкции против пяти европейских компаний, задействованных в проекте "Северный поток – 2". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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