"Газпром" подал новый иск против Украины

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Стокгольмский арбитражный суд постановил взыскать с "Газпрома" 2,56 млрд долларов в пользу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". По словам Миллера, это решение было "асимметричным" и нарушило "баланс в интересах сторон". Глава правления вспомнил также о постановлении Апелляционного суда округа Свеа приостановить исполнение решения Стокгольмского арбитража .

Миллер добавил, что основным условием дальнейших переговоров является восстановление баланса в интересах сторон, в частности, отмены решения Стокгольмского арбитража апелляционным судом и конструктивные предложения со стороны Украины. Он также подчеркнул, что Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию, отвечая га вопрос о дальнейшем взаимодействии "Газпрома" и "Нафтогаза" в условиях сохранения транзита определенного объема газа через территорию Украины после 2019 года.