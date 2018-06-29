|"Газпром" заявил о создании трибунала для расторжения контрактов с Украиной
|29.06.2018 19:42
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"Газпром" подал новый иск против УкраиныПредседатель правления российской корпорации "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания подала новый иск о расторжении действующих контрактов на поставку и транзит газа в Украину и началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража.
Фото: gazprom.ru
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Стокгольмский арбитражный суд постановил взыскать с "Газпрома" 2,56 млрд долларов в пользу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". По словам Миллера, это решение было "асимметричным" и нарушило "баланс в интересах сторон". Глава правления вспомнил также о постановлении Апелляционного суда округа Свеа приостановить исполнение решения Стокгольмского арбитража.
Миллер добавил, что основным условием дальнейших переговоров является восстановление баланса в интересах сторон, в частности, отмены решения Стокгольмского арбитража апелляционным судом и конструктивные предложения со стороны Украины. Он также подчеркнул, что Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию, отвечая га вопрос о дальнейшем взаимодействии "Газпрома" и "Нафтогаза" в условиях сохранения транзита определенного объема газа через территорию Украины после 2019 года.
Напомним, "Нафтогаз" заявляет, что недавнее заявление "Газпрома" о том, что Апелляционный суд округа Свеа в Швеции решил пересмотреть свое предыдущее решение о приостановлении исполнительных действий по решению Стокгольмского арбитража, что не соответствует действительности.